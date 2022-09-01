خريطة معارض «أهلا مدارس» في 7 محافظات.. تخفيضات تصل لـ50%

مع اقتراب قدوم العام الدراسي الجديد بجميع المراحل التعليمية المختلفة أو الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، بادرت الدولة بالتنسيق مع الغرف التجارية لإقامة عدد من المعارض.

وبشأن ذلك، نستعرض خريطة معارض «أهلا مدارس» في 7 محافظات بتخفيضات تصل لـ50%، بحسب بيانات وزارة التموين.

خريطة معارض أهلا مدارس بمحافظات مصر

- محافظة دمياط: معرض أهلا مدارس بمدينة دمياط الجديدة - و فارسكور، بالإضافة لشارع الجلاء.

- محافظة الفيوم: معرض أهلا مدارس شارع أحمد شوقي - أمام نادي الشبان المسلمين الافتتاح السب المقبل.

- محافظة كفر الشيخ: معرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ – بمنطقة 47 عمارة.

- محافظة البحيرة: 4 معارض أهلا مدارس رئيسية بمدينة دمنهور و42 معرض فرعي بالمدن التابعة للمحافظة.

- محافظة المنوفية: 17 معرضا من بينها 4 معارض بمدينة شبين الكوم.

- محافظة سوهاج: 5 معارض بمدينة سوهاج العاصمة.

- محافظة الأقصر: معرض بالوادي الحضري بحي أبو الجود، وبمنطقة أسنا جنوب الإقليم.

وتتوالى باقي خريطة أهلا مدارس بالمحافظات لنقدم كل ما هو جديد للقراء على مدار الساعة لتوفير عليهم الجهد والمال دون عناء بتخفيضات تصل لـ50%.