تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. شبورة ورياح

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة بداية من الجمعة الموافق 2 سبتمبر حتى الأحد 4 سبتمبر.

توقعات طقس 72 ساعة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، أن يكون الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار بيان الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد في تخفيف الأجواء.

وأشار بيان الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا وهو الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، وتنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 2 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 3 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 4 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 37 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.