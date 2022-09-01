رئيس السيادة السوداني يرحب بتعيين سفير أمريكي بعد غياب 25 سنة

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ترحيبه بتعيين الولايات المتحدة الأمريكية سفيرًا لها في الخرطوم بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لمدة 25 عامًا أثناء فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.

ترحيب البرهان

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ» تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني أن تسلم أوراق اعتماد السفير الجديد للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان، السفير جون جودفري سيعمل ليكون قوة دافعة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

فرصة للتعرف على السودان

بدوره، أشار السفير الأمريكي في تصريحات نقلتها صفحة السفارة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن اعتماده كسفيرًا لبلده في السودان جاء لتنسيق العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد 25 عامًا، إذ أنه لم يكن هناك سفارات رسمية، وأن أمريكا تلتزم بتعزيز وتعميق العلاقات مع الشعب السوداني.

وتوقع السفير الجديد تشكيل حكومة سودانية برئاسة مدنية قريبا في السودان في ظل تطبيق حوار وطني شامل في جميع الأطراف السودانية، مؤكدًا سعادته للعمل في السودان من أجل معرفة الشعب السودان وفهم ثقافته بشكل أقرب.

تغير كبير في السودان

وشهدت السودان عدة أحداث منذ عام 2011، وتعمل على إجراء حوار وطني من أجل العمل على تنفيذ انتخابات رئاسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي يتولى فيها المجلس السيادي حكم البلاد.

ويشهد المجتمع السوداني حراكا من أجل دفع البلاد في اتجاه أفضل حيث أجرى الصحفيون أول انتخابات لنقابتهم منذ أكثر من 30 سنة لاختيار نقيب لهم.