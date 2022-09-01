ضربة موجعة لتجار الكيف.. القبض على 18 تاجر مخدرات بحلوان 

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، ومعاونيه الرائد محمود عاطف وأحمد الدالي، ومحمود سعداوي، في سقوط 18 تاجر مخدرات، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، و5 أسلحة نارية، خلال حملة أمنية شنتها وحدة مباحث القسم خلال 24 ساعة بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

كان العميد وائل غانم، مدير قطاع مباحث جنوب القاهرة وجه بتكثيف الحملات ومكافحة مروجي المواد المخدرة بكل الطرق الممكنة، وعليها نجحت وحدة مباحث حلوان في القبض على مجموعة من تجار المخدرات شهرتهم بالمنطقة «اللو» و«جعلوص» و«الزغبي» و«توحه الفارسي» و«الحلواني» و«الزوك» و«هاني عكاز» و«درديري» و«منصف درويش» و«براوي» و«هاني جمل» وآخرين، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف أنوعها، 5 أسلحة نارية وطلقات، وتحرر لهم جميعًا محاضر بالمضبوطات الخاصة بهم، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات مع المتهمين، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.

يقول مصطفى عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات، داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ولفت «عبدالمنعم» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المتهم في تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، يخضع للغرامة والحبس، إذ نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وهذا كله من خلال القانون 394 لسنة 1954 (إحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص).