«الداخلية» توجه ضربة موجعة لـ«تجار الكيف».. سقوط 12 متهمًا بـ«كوكتيل مخدرات»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط «عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط»، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

ضبط 74 فرد خرطوش

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات «ربع نقل» بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما «6 بنادق خرطوش – 74 فرد خرطوش – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول» بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وفي مديرية أمن الجيزة، جرى ضبط «أحد الأشخاص – ربة منزل، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة» حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس».

ضبط شخصين بحوزتهما 30 طربة حشيش

وفي مديرية أمن الشرقية: تم ضبط «شخصين» حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزتها «30 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول».

مديرية أمن الإسكندرية: ضبط «3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية» حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهم «كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة».

ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول».

ضبط شخص بحوزته هيروين بالغربية

مديرية أمن الغربية: ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية» حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول».

أما في منطقة بؤرة السحر والجمال، تم ضبط «عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية»..حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.