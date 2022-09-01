حظك اليوم برج العذراء الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء من محبي العمل بشكل كبير، يرفضون الكسل أو الراحة بلا داعي، كما أنه من الشخصيات التي تأخذ وقتًا طويلَا لاتخاذ قرار ما خاصة إذا كان يتعلق بحياته المستقبلية، كما أنه حساس بصورة مفرطة، مما يجعله ينسج الكثير من الحوارات فهم ملوك الدراما، وغالبًا ما يبتعد عن الأضواء فهو يفضل البقاء وحيدًا.

ولمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات، فقط مواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.