جراح عالمي: أكبر أقسام جراحة القلب في هولندا أسسه طبيبان مصريان

قال الدكتور محمد سليمان، جراح القلب ورئيس أقسام القلب بمستشفى كاترينا في هولندا، إن المدينة الهولندية «أيندهوفن» مشهورة بشركات عالمية في مجالات الصناعة ومنها «فيليبس».

مجال القلب والقسطرة القلبية

وأوضح «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» أن مستشفى كاترينا حققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم وخاصة في مجال القلب والقسطرة القلبية، وأصبحت تملك كل التقنيات الجراحات القلبية على مستوى العالم، متابعا أن قسم القلب وجراحة القلب تأسس عام 1987 على يد 2 من الأطباء المصريين، هما الدكتور ممدوح الجمل، والدكتور الراحل يحيى مشهور «فخر كبير لمصر والمصريين إنهم أسسوا أول قسم لجراحة القلب في هولندا».

مجدي يعقوب مثل أعلى للجميع حول العالم

وتابع أنه بمجرد وصوله لهولندا استلم عمله، وبدأ في اكتساب الخبرات ومواصلة البحث العلمي، مواصلا: «الدكتور مجدي يعقوب مثل أعلى للجميع حول العالم وقدم الكتير على مستوى العالم، خاصة في مجال جراحة الأطفال ويعتبر ساحر ومش أي حد يقدر يعمل اللى عمله».

تنسيق العمل بين الأطقم الطبية

وأكد الدكتور محمد سليمان أن جراحة القلب في مصر متميزة، خاصة أن التعليم الطبي في مصر جيد، «المشكلة في مصر مجرد تنسيق عمل بين الأطقم الطبية وليس ضعف إمكانيات أو خبرة، وده اللي بنحاول ننقله لمصر ونشتغل بمنظومة فريق العمل وليس الفرد الواحد».