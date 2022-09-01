وزيرة التضامن: «الست الشاطرة بتعرف تعمل توازن بين الأسرة والشغل» (فيديو)

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتجديد الثقة مرة أخرى فيها، خلال التعديل الوزاري الأخير.

وقالت «القباج»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد: «وزارة التضامن الاجتماعي تشرف بخدمة وشراكة المواطنين، بشكر القيادة السياسية في ثقتها، ولعلي أكون أهل لهذه الثقة»، متابعة أن «الأسرة بتدعمني أكتر ما أنا بدعمها، ولادي دائما بيقووني، ويشجعوني، وتحملوني في هذه الفترة، طول عمرهم داعمين لي، ولادي سر قوتي، الأولوية في مرحلة معينة من العمر كانت لأبنائي».

توازن قدر المستطاع بين الأسرة والشغل

وتابعت الوزيرة: أن «الست الشاطرة بتعرف تعمل توازن قدر المستطاع بين الأسرة والشغل، في المرحلة دي ولادي كل واحد شق طريقه، والآن أكمل مهمتي في الحياة، كي أترك سيرة حلوة هتنفعهم، الآن العمل، لكن ولادي موجودين بردو، لكن كل واحد منهم موجود في بلد الآن».

التمكين شعار المرحلة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من الاستثمار في البشر، وتمكينهم، متابعة: «شعاري في الحياة تفائلوا بالخير تجدوه، والخير موجود بينا في تمكين الناس وإعطائهم حقوقهم، بس لازم نسعى ونجتهد في ظل رؤية سليمة ومتفائلة بكل ماهو قادم».