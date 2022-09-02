الأكاديمية العربية للنقل البحري: حققنا قفزات كبيرة خلال الـ50 عاما الماضية

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تأتي تحت مظلة جامعة الدول العربية ومصر احتضنتها، واليوم نحتفل بمرور 50 عامًا على إنشائها، مضيفًا: «بدأنا عام 1972 في الإسكندرية المقر الرئيسي، في تخصص النقل البحري».

الأكاديمة لها الريادة والصدارة بمجال التعليم

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري لها الريادة والصدارة في مجال التعليم والتدريب البحري ليس فقط في مصر دولة المقر ولكن في المستوى العربي والدولي، ولها مصداقية واعتماد كبير من الهيئات الدولية وثقة في التعليم، والأكاديمية بفضل دعم مصر الكامل استطاعت خلال 50 عاما الماضية تثبت جدارتها وتميزها وتعد من أفضل الجامعات في مصر والمنطقة العربية.

وأشار إلى أن الاكاديمية حققت قفزات كبيرة في مجال التعليم البحري أو التعليم بشكل عام، موضحًا أن الأكاديمية تتواجد في أبو قير وميامي والقرية الذكية والدقي ومصر الجديدة وأسوان وبورسعيد ومدينة العلمين الجديدة، بواقع 8 أفرع داخل مصر.

وأوضح أنه بجانب كلية النقل البحري يوجد في الأكاديمية كليات الهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال والمصايد واللغة والإعلام والذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والصيدلية والطب البشري والآثار بواقع 34 كلية منتشرة داخل مصر بتقنيات وطرق تعليم حديثة.

أول مشروع تنموي لبناء الإنسان

وعن كلية الذكاء الاصطناعي في العلمين الجديدة، قال إن الدفعة الحالية ستمثل الدفعة الرابعة تستقبلها الكلية، وأول تخرج أيضا في العام المقبل، متابعًا: «الأكاديمية العربية تعد أول مشروع تنموي يعمل في بناء الإنسان في العلمين الجديدة بكليات الذكاء الاصطناعي والصيدلة وطب الأسنان وفي العام الماضي بدأ الطب البشري».