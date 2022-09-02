الأكاديمية العربية للنقل البحري: 2000 طالب يدرسون في فرع العلمين الجديدة

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري، إن عدد الطلاب الذين يدرسون في فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة العام الماضي 1500 طالب، متوقعًا أن ينضم 500 طالب هذا العام ليصبح الإجمالي 2000 طالب يدرسون ويتعلمون ويتمتعون بالحياة في المدينة الذكية.

ضغط من الطلاب على معامل الذكاء الاصطناعي

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «كان أحيانا بيبقى عندنا ضغط من الطلاب عشان عاوزين يظلوا في معامل الذكاء الاصطناعي والروبوت عشان يجربوا بإيديهم لغاية وقت متأخر من الليل».

انضمام 50 طالبا بكلية الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن الدفعة التي تنضم حديثا للأكاديمية هذا العام في كلية الذكاء الاصطناعي في العلمين الجديدة ارتفع عن 50 طالبا من محافظات مصر المختلفة، ليس فقط بالذكاء الاصطناعي ولكن في طب الأسنان والصيدلة والطب البشري.