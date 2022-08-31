اعرف البرامج المميزة 2022 بـ«حاسبات عين شمس».. بينها «الذكاء الاصطناعي»

كشفت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن تفاصيل البرامج العلمية المميزة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة في تقرير صادر عنها، أنها تمنح الدرجة من جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة في برامجها كأولى الدرجات الأجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعة المصرية.

تقدم «الوطن» في السطور التالية كل التفاصيل الخاصة بالبرامج الدراسية..

برنامج الذكاء الاصطناعي

يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين لديهم القدرة على برمجة الآلة لمحاكاة العقل البشري وطريقة عمله مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارة السابقة ويهتم البرنامج بتطوير قدرة الطلاب على إجراء تقييم نقدي للنظريات والتقنيات والأدوات والأنظمة المستخدمة في هذا المجال.

يتيح البرنامج للطلاب التخصص في الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة، فضلاً عن تطوير النماذج الحسابية والهندسية للسلوكيات المعرفية والاجتماعية المعقدة.

برنامج هندسة البرمجيات

يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين متخصصين في تصميم وتطوير أنظمة البرمجيات وضمان الجودة وإدارة المشاريع واختبار البرامج وهندسة الويب وتحليل البيانات.

يقوم البرنامج بإعداد خريجين لديهم القدرة على إنتاج البرمجيات واختبار جودتها وحساب تكلفتها بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة وتعميق الوعي العلمي والبحث التطبيقي في مجال هندسة البرمجيات.

برنامج الوسائط الرقمية المتعددة

يركز البرنامج بشكل كبير على الوسائط المتعددة الرقمية ضمن علوم الحاسب، ويهدف إلى إعداد خريجين لديهم القدرة على إنتاج تطبيقات يمكنها تخزين المعلومات بأشكال مختلفة تتضمن النصوص والصور والرسوم المتحركة والأصوات وعرضها بطريقة تفاعلية وفقاً للاستخدامات المختلفة في مجالات الإعلانات والفن والتعليم والترفيه.

برنامج المعلومات الحيوية

يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين متخصصين لديهم المعرفة العلمية والبحوث التطبيقية في مشاكل المعلومات الحيوية كالطب الشرعي والعلاج الشخصي والوقائي وتصنيع الأدوية والتطبيقات الجينية ويكون لديهم مهارات علمية وعملية لاستخدام وتطوير تقنيات جديدة في مجالات المعلوماتية الحيوية المتقدمة مع فهم قوي لاستكشاف وتحليل وتفسير البيانات البيولوجية المعاصرة.

برنامج الأمن السيبراني

يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المفاهيم النظرية وتعلم الوسائل التكنولوجية المختلفة للأمن السيبراني ولديهم القدرة على استخدام الوسائل التقنية والتنظيمية والتكنولوجية لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات.