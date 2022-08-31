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تدريب 860 طفلًا على البرمجة ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي» بجامعة القاهرة

كتب:

هاجر عمر
02:54 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي

تعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي

قال أبو العلا حسانين المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إنّ قطاع البيئة وخدمة المجتمع بالكلية أطلق مبادرة لتدريب أطفال مصر على التقنيات الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة.

تدريب 860 طفلً منذ انطلاق المبادرة منذ شهرين

وكشف حسانين في حديث مباشر مذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن المبادرة قامت بتدريب 860 طفلًا منذ انطلاق المبادرة قبل شهرين، لافتًا إلى أن تعاون الكلية مع جهات متعددة من بينها مركز ثقافة الطفل ووزارة التربية والتعليم وجمعية مستقبل مصر، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني.

إقبال كثيف من الأطفال وذويهم للالتحاق بالمبادرة

وأضاف الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة أن المبادرة تم إطلاقها من خلال السوشيال ميديا، لافتًا إلى الإقبال الكثيف من الأطفال وذويهم للالتحاق بالمبادرة.

تعليم أدوات البرمجة وربطها بالذكاء الاصطناعي

وأوضح حسانين أن التدريب بدأ بتعليم أدوات البرمجة وربطها بالذكاء الاصطناعي، كاشفًا عن الاعتماد على لغة «بايثون» التي تعد المدخل للتطبيقات الحياتية والذكية، لاستخراج طاقات الأطفال الإبداعية والابتكارية وتوسيع الخيال لديهم.

استهداف الأطفال الأصغر عمرًا ببرامج تناسب أعمارهم

وأكد الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة على استهداف الأطفال الأصغر عمرًا ببرامج تعتمد على الصور والفيديوهات، كاشفًا عن استيعاب الأطفال لهذه التطبيقات وقيامهم ببعض التطبيقات التي تهدف إلى حماية البيئة وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

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