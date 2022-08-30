كوريا الجنوبية تسجل 115638 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 115638 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 380 حالة وافدة من الخارج و71 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 26689 حالة

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 23142479 حالة، فيما وصلت حصيلة وفيات الفيروس في البلاد إلى 26689 حالة وفاة.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن معدل الوفيات بلغ 0.12%، فيما توقع خبراء أن الموجة الجديدة من الفيروس لن تكون خطيرة.

من جانبه، قالت شبكة «إن بي سي نيوز» الاميكية، في وقت سابق، إن الحكومة الأمريكية ستنهي مجانية إجراء اختبارات «كورونا» في المنازل، يوم الجمعة المقبل، بسبب عدم كفاية التمويل الذي وافق عليه الكونجرس وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح مسؤول كبير في إدارة لارئيس جو بايدن، إن مخزون مجموعات الاختبار ينضب، ويريد المسؤولون الأمريكيون، أن يكون لديهم ما يكفي في حالة حدوث زيادة في إصابات «كورونا» في فصل الخريف.