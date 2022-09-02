محمد عبدالرحمن «توتا»: «بعد العملية الجراحية حبيت المشي والأكل المسلوق»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» عن عاداته وحياته بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، والتغيرات التي أجراها على نظام معيشته، لافتًا إلى أنه اكتشف أن المشي هو «الحاجة الوحيدة اللي ممكن نضحك بيها على جسمنا بسهولة»، مضيفًا «أي حد عنده مرض مزمن اللي بيظبط جسمه المشي».

كنت من أعداء المشي

وأوضح «توتا» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه كان من أعداء المشي وكان يرفض المشي مع زوجته، مشيرًا إلى أنه فتح صفحة جديدة في حياته ووصفها بأنها «بيضاء»، وأصبح يحب الأكل المسلوق ويحافظ على عاداته الغذائية ويمشي باستمرار.

واعتبر محمد عبدالرحمن أن جسد الإنسان هو ماكينة ويجب الاهتمام بها وحمد الله على النعم التي أنعم الله بها علينا، قائلًأ: «الماكنة دي إحنا بنهملها وكل حاجة فيها نعمة وفيه نعم صغيرة مبنبقاش واخدين بالنا منها، والواحد لازم يحمد ربنا على كل النعم اللي هو فيها».