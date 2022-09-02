طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022

يبدأ أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، في البحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022 من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعه لها بالمحافظات.

الاستعلام بالاسم عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء بشهر سبتمبر 2022

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الخطوات التي يتبعها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر باسم المشترك بعد إجراء المراجعة لجميع الفواتير والتأكد من صحتها واستبعاد القراءات الشاذة منها لإصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتستعرض «الوطن»، خطوات وطرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022، التي جاءت كالتالي:

- البدء بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- يجب على المشترك الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- قيام المشترك بتحديد اسم المحافظة الخاصة به.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك.

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء برقم العداد

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، عدد من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مشتركو الكهرباء في جميع المحافظات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2022 عن طريق رقم العداد من خلال اتباع الآتي:

- تتم من خلال الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء.

- قيام المشترك باختيار الشركة التابع لها العداد.

- قيام المشترك بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- قيام المستعلم بكتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

- يقوم المستعلم بتدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- النقر على زر الاستعلام.

- ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.