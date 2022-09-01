كليات المرحلة الثالثة بجامعة دمياط بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

تعد جامعة دمياط من الجامعات الحديثة التي أنشئت مؤخرًا، وتضم 14 كلية منها 5 كليات حديثة وهو ما جعل أغلب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة 2022 - 2023 يفضلون الالتحاق بها لتزايد فرص التعيين بهيئة التدريس بها من أجل إكمال الهيكل الرئيسي بها، وخاصة كليات الطب، والتمريض، والهندسة، والحقوق، والذكاء الاصطناعي.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة في جامعة دمياط، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، إذ توجد العديد من الكليات المتاحة أمام الطلاب.

الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة «أدبي»

ولم يتبقى من كليات جامعة دمياط سوى أماكن محدودة أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة وهي كليات التربية وتحديدًا تربية طفولة وكلية الآداب «انتساب»، وكلية التربية النوعية بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وكذلك كلية التربية الرياضية بنين.

نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 2022، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي للدور الثاني 2022، إذ يسعى طلاب المرحلة الثالثة للتعرف على ما تبقى من أماكن شاغرة في كليات جامعة دمياط في تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022.