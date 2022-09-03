حظك اليوم برج الأسد السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا

«يخبرك الفلك اليوم هناك وعود عاطفية من قبل الشريك فانتهز الفرصة وفي العمل ستكون فعال ومؤثر على من حولك»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الطالع، عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الأسد الذي يتقرب منه الكثير لامتلاكه شخصية مرحة .

ويصف خبراء الفلك مولود برج الأسد أنه يميل إلى التعبير عن مشاعره بشكل صريح، كما أن ذكاءه الحاد وطموحه وقدرته على دعم المقربين منه، يجعله شخصًا قياديًا بالفطرة، يستمتع الجميع بحضوره واللقاء معه، ومن أهم مشاهير هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.

واليوم السبت 3 سبتمبر لمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.