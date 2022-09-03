حظك اليوم برج العذراء السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا

«وضع معاكس مع الحبيب اليوم يجب أن تكن حذرا للغاية وفي مجال ومحيط العمل راجع ما تسمعه وألا تعطي وتمنح ثقتك بسهولة»، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج العذراء المحبون للعمل بشكل كبير، يرفضون الكسل أو الراحة بلا داعي.

ويصف خبراء الفلك، مولود برج العذراء أنه من الشخصيات التي تأخذ وقتًا طويلَا لاتخاذ قرار ما خاصة إذا كان يتعلق بحياته المستقبلية، كما أنه حساس بصورة مفرطة، ومن مشاهير هذا البرج مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

واليوم السبت 3 سبتمبر 2022 لمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في وضع معاكس وتشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة والأحباب.