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أستاذ مناخ: القادم أسوأ إذا لم يسيطر العالم على الانبعاثات الكربونية

كتب:

شريف سليمان
12:58 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن العالم قد يشهد تغيرات مناخية أسوأ في الأعوام المقبلة إن لم يكن هناك وقفة مع النفس من جانب الحكومات الكبرى والدول الصناعية في العالم للحد من الانبعاثات الكربونية.

نهاية لا يُحمد عقباها

وأضاف «قطب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة إكسترا نيوز، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بداية وليست نهاية، لأن النهاية لا يُحمد عقباها إذا لم يكن هناك وقفة للحد من الانبعاثات الكربونية، مشددًا على أن النشاط البشري يزداد الاحتباس الحراري فيه، كما أن للتكنولوجيا الحديثة عواقبها وللطبيعة أصلها، وبالتالي يجب أن نعود إلى أصل الطبيعة.

وتابع أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن المطلوب للحد مما يحدث من جفاف وفيضانات وتلوث هوائي وازدياد في أمراض وانتشار لأمراض جديدة قد تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات وجميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الظواهر الجوية بحكمة.

فيضانات باكستان 

وأردف: «بالنسبة إلى فيضانات باكستان، لا يمكن لأي دولة مواجهتها ولا تستطيع أي دولة منعها، ولكن المطلوب هو الحد من الانبعاثات حتى تستوعب البنية التحتية كميات الأمطار والفيضانات التي حدثت».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية معرضة لأعاصير أكثر عنفا وشدة مما تتأثر به الآن، حيث يحدها المحيط الأطلسي شرقا والمحيط الهادي غربا، وهذه مناطق لتكون أعاصير، إذ تزداد الأعاصير عنفا بارتفاع درجة حرارة الأرض.

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بقلم شريف سليمان