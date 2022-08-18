كشف وندوات وترفيه وخدمات.. قافلة شاملة لـ«حياة كريمة» في الفيوم

نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة تنموية شاملة تحت عنوان «أنت الحياة»، بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أحد مراكز المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستمر لمدة 6 أيام بدءا من الإثنين وحتى 20 أغسطس الحالي، بالتعاون مع محافظة الفيوم، ومشاركة ممثلي وزارت الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والصحة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالفيوم، والجامعة البريطانية.

تخصصات القافلة الطبية

وشملت قافلة حياة كريمة عدة تخصصات مختلفة، أبرزها قافلة طبية تشمل عدة تخصصات طبية، بينها النساء والولادة، والأسنان، والباطنة، والاعتلال الكلوي، وأنيميا الأطفال، وتنظيم الأسرة وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، والصحة النفسية، وتطعيمات كورونا، إضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية مجانا، ومعمل لإجراء بعض التحاليل البسيطة، واستفاد منها أكثر من 2000 مواطن.

توفير 1000 فرصة عمل للشباب

كما شملت القافلة، ورش الرسم والحرف اليدوية، وندوات الأطفال والشباب، وملتقى توظيفي لتوفير 1000 فرصة عمل، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وملعب ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية للبراعم، ومسرح عروض فنية للأطفال، وتوزيع كراتين مواد غذائية، وحملات توعية حول الإدمان، والادخار، والتحول الرقمي.

طوابير على القافلة الطبية

وفي القافلة الطبية، اصطف العشرات في طوابير منتظمة أمام غرف الكشف المختلفة، إضافة إلى معمل التحاليل، وكان أكثرهم الأطفال، حيث حرصت الأمهات على إجراء تحاليل الأنيميا والديدان لأبنائهم، والحصول على علاج لهم، يليها تردد كبار السن على قسم الباطنة للخضوع للكشف الطبي وقياس السكر والضغط، إضافة إلى النساء والولادة التي شهدت ترددت الكثير من السيدات للكشف والحصول على الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة، كما توافد العشرات ممن حرصوا على تلقي لقاح فيروس كورونا.

الإعلان عن القافلة بمكبرات المساجد

وقالت نجوى سعد، واحدة من المستفيدين بالقوافل الطبية، إنّها سمعت الإعلان عن القافلة من خلال المكبرات الصوتية الخاصة بالمساجد في قرية قلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، فاصطحبت طفلها للكشف الطبي وإجراء التحاليل، وتبينّ أنّه مصاب بأنيميا، فصرفوا له علاجا بالمجان ولم تدفع شيئا، معبرةً عن فرحتها بالقافلة: «يا رب يباركلنا في السيسي ويخليهولنا وياريت يعملوا القوافل دي على طول، كشفت لابني وعمل التحليل وخدنا العلاج ببلاش من غير ما ندفع ولا جنيه».

دعوات الجميع للرئيس السيسي

دقائق قليلة، وجاء الرجل السبعيني محمود معوض يستند على عكازه، متسائلا عن قسم الباطنة، فوجهه المتطوعون إليه، وذهب للخضوع للكشف الطبي حيث أجرى قياسا للضغط وكشف عام، وأخيرا اتجه إلى الصيدلية لصرف الأدوية التي وصفها له الطبيب، قائلا: «أنا سمعت الميكروفون بتاع الجامع بيقولوا فيه قافلة طبية فيها كل الدكاترة، واللي عايز يروح الكشف والتحليل والعلاج ببلاش، فجيت وكشفت وخدت العلاج، وربنا يباركله السيسي وفر علينا نركب مواصلات ونروح مشوار بعيد ونصرف فلوس وجابلنا الكشف والعلاج لحد عندنا».

سيارة تنظيم الأسرة وصحة المرأة

وفي أقصى الطريق، تنتظر سيارة تنظيم الأسرة، تجلس داخلها طبيبة وبعض الممرضات، يستقبلن السيدات ويتناقشن معهن حول وسيلة منع الحمل وتنظيم الأسرة المناسبة، ويتم تقديمها وتركيبها لهن بالمجان.

مسرحيات وأعمال فنية متنوعة

على جانب آخر، يجلس نحو 400 طفل وطفلة يشاهدون المسرحيات والأعمال الفنية، بينما تعالت ضحكاتهم وملأت الفرحة قلوبهم، ورسمت البسمة على وجوههم، حيث قدّمت لهن حملة «أنت الحياة» عدة مسرحيات وأعمال فنية، كما وزعت عليهم الهدايا والقصص، فيما انتشر عدد آخر داخل مركز الشباب وخضعوا لعمل بعض التمارين الرياضية للحفاظ على القوة البدنية والذهنية والفكرية.

ندوات إرشاد أسري لتوعية السيدات

وفي إحدى فصول مدرسة قلهانة التي تم تطويرها حديثا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قدّم المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع الأزهر، ندوة تثقيفية ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة في إطار محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وتناولت الندوة الحديث عن الإسلام ودعوته للترابط الأسري، وإصلاح العلاقات الزوجية والأسرية، والقضاء على التفكك الأسري.

تعليم الفتيات ومنع الزواج المبكر

تم تنظيم ندوة أخرى حول الزواج المبكر، والمنتشر بصورة كبيرة في قرى الريف، تم خلالها شرح أضرار الزواج المبكر على الفتيات، وأنّها جريمة يعاقب عليها القانون، موجهين النصح للأمهات بالاهتمام بتعليم بناتهن وأن يصبح لهن مستقبل قبل أن يتسرعن في تزويجهن.

ندوة بمخاطر الزواج المبكر للفتيات

وأبدت السيدات سعادتها بالندوة التي تثقفن من خلالها كثيرا، وعرفن بعض المعلومات الدينية حول تأسيس أسرة ناجحة، ما يحد من حالات الطلاق التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

استخراج 100 بطاقة شخصية مجانا

وفي فصل آخر بالمدرسة، جلس عدد من المتطوعين يسجلن بيانات السيدات، ويصوروهن، لاستخراج بطاقات شخصية لمن بلغت السن القانوني ولم تستخرج بطاقة حتى الآن، أو من انتهت بطاقتها وتحتاج إلى إصدار واحدة جديدة، حيث تم استخراج 100 بطاقة حتى الآن.