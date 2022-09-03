ابنة نجيب الريحاني لـ«الوطن»: مسلسل «الضاحك الباكي» تكريم كبير لوالدي

يواصل صناع مسلسل «الضاحك الباكي» للفنان عمرو عبد الجليل والذي يتناول قصة الفنان الكبير نجيب الريحاني، تصوير باقي مشاهد العمل ليكون جاهزا للعرض في الفترة القليلة المقبلة.

وعن مشروع مسلسل الضاحك الباكي قالت السيدة جينا الريحاني ابنة الفنان نجيب الريحاني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة للغاية، أن يتم اتخاذ هذه الخطوة ويتم تقديم عمل خاص يتحدث عن والدها.

ابنة نجيب الريحاني تتحدث عن الضاحك الباكي

وقالت جينا الريحاني، إن الأجيال الجديدة لا تعرف من هو الفنان نجيب الريحاني وهذا العمل سيساهم في معرفتهم لتاريخه الفني الكبير وما قدمه للفن خلال سنوات طويلة ولذلك فهي سعيدة بالأمر.

وتابعت «الريحاني»، أنها على مدار سنوات طويلة كانت تحلم بأن يكون هناك شيء يجسد شخصية والدها الفنان الكبير نجيب الريحاني وخاصة أنه لم يكرم إلا القليل ولذلك فهي ترى بأن هذا العمل هو تكريم كبير لوالدها.

أما عن كاتب المسلسل السيناريست محمد الغيطي فقالت «الريحاني»، إنها تحب كتاباته وتثق بأنه سيقدم عملا محترما.

تفاصيل الضاحك الباكي

يذكر أن مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.