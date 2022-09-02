«التضامن» تقرر صرف تعويضات لضحايا حادث قطار الشرقية

كشف عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، عبر بيان رسمي اليوم عن تخصيص مساعدة مالية لأسر الضحايا والمصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص بالقرب من مزلقان قرية أكياد البحرية بفاقوس، إذ تقرر صرف تعويضات تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

فريق من التضامن لبحث الحالات

وكان فريق من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة انتقل فور الحادث إلى مستشفى فاقوس، حيث مقر المصابين، للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.

تعويضات مالية للمصابين والضحايا

وأوضح الطحاوي أنه تقرر صرف مساعدة مالية للضحايا والمصابين تبلغ 50 ألف جنيه للأسرة التي فقدت عائلها، بينما يتم صرف 25 ألف جنيه للأسرة التي فقدت أحد أفرادها، هذا بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية حسب حالات الإصابات التي تستدعي إقامتهم في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

حادث تصادم قطار رقم 157 بميكروباص بالشرقية

ووقع حادث تصادم قطار رقم 157 بميكروباص على مزلقان القطار أمام قرية أكياد البحرية بفاقوس بالشرقية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين كانوا متوجهين لرحلة مصيف في محافظة الإسماعيلية.

كما تم التحفظ على سائق السيارة الميكروباص التي اصطدم بها القطار اليوم جرّاء مروره من على قطبان السكة الحديد من منطقة غير مصرح بها.