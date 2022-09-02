«اليوم» يستعرض بدء تلقي رغبات المرحلة الثالثة للثانوية العامة غدا

استعرض برنامج «اليوم» عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تهم المواطنين، حيث بدأ البرنامج أخباره بالحديث عن تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة لـ2022، والتي ستنطلق مع بدء صباح الغد، على مستوى الجمهورية.

دينا عصمت: فتح باب التقدم للكليات بالمرحلة الثالثة غدا

وقالت الإعلامية دينا عصمت، مقدمه البرنامج، إن الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق أكد بدء فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الأول من مرحلة الثانوية العامة، وكذا من تخلفوا عن التقديم للالتحاق بالكليات في تنسيق المرحلتين الأولي والثانية.

عصمت: الحد الأدنى 205 درجات لكل الشُعب

وأضافت «عصمت»، خلال تقديمها للبرنامج المذاع على فضائية «DMC»، أن فترة السماح لتقديم الطلاب رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة ستبدأ من يوم 3 سبتمبر الجاري، وحتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر، وجاء الحد الأدنى 205 درجة لكل الشُعب.

واستطردت: «سيتاح كمان قدام كل الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الألي للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ24 ساعة، أو من خلال مكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية، وسيتم توفير فنيين وإداريين لمساعدة الطلاب خلال عمليات تسجيل رغبات الطلاب الخاصة بهم داخل معاهد الكليات».