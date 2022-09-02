«أحمد» حارب السرطان وتفوق بالثانوية.. وجامعة 6 أكتوبر توفر له منحة لدراسة الطب

قال أحمد عبيد، الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 87% ومحارب سرطان، إنه اكتشف إصابته بالمرض اللعين وهو في الصف الثالث الثانوي، متابعا: «كنت مجتهد من أول السنة الدراسية وبدأت أشعر بأعراض ألم في جسمي ويزيد بشكل متطور وكنت بحضر دروس وأنا تعبان، واكتشفت بعد كدة إصابتي».

يحلم بدراسة الطب لمساعدة المصابين بمرضه

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، أنه بدأ العلاج بعد شهرين من اكتشاف إصابته، ويحلم بدراسة الطب لمساعدة المصابين بمرضه بعد تخرجه، ووعد بأنه سيخصص نصف ربحه من عيادته بعد التخرج لغير القادرين ومحاربي السرطان.

منح مجانية لأبناء المحافظات الحدودية ومرضى السرطان

ومن جانبه، قال الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن الجامعة تقدم منحا مجانية لأبناء المحافظات الحدودية ومرضى السرطان، معلنا عن تكفل الجامعة بمصروفات دراسة الطالب أحمد عبيد لدراسة الطب في أقدم كلية طب خاصة في مصر.

استجابة جامعة 6 أكتوبر

وأوضح «سامي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أن دراسة الطب تتطلب مزيدا من الجهد والأمانة والحرص على التعامل مع المرضى مستقبليا، لافتا إلى أن الجامعة تدرس كل حالة تقدم طلبا للمنح الدراسية والأولوية لمحاربي السرطان وأبناء المحافظات الحدودية بعد عرضها على مجلس الأمناء، مع تأكيد منح الطالب أحمد عبيد منحة دراسية كاملة بالجامعة.

وأشار الدكتور جمال سامي إلى أن التفوق الدراسي مهما، ويجب أن يحرص عليه الطالب منذ دخوله الكلية، مع تحدي الظروف الاجتماعية والصحية، مشددا على أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للطلاب على مستوى الجمهورية.