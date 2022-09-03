قصف صاروخي روسي على «نوفوبافارسكي» شمال شرقي أوكرانيا

تعرضت منطقة «نوفوبافارسكي» في مدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، لهجوم صاروخي من قبل القوات الروسية، كما سقط صاروخ على المنطقة القريبة من مدرسة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

رئيس بلدية خاركيف: وقوع انفجار بالقرب من إحدى المدارس

وقال رئيس بلدية «خاركيف» إيهور تيريكوف، على «تليجرام»، إلى وقوع انفجار بالقرب من إحدى المدارس، مشيرا إلى تحطم نوافذ المدرسة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جانبها، قالت «موسكو»، إن سفنا روسية وصينية أطلقت نيران المدفعية في «بحر اليابان» خلال مناورات «فوستوك 2022» الاستراتيجية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وانطلقت مناورات «فوستوك 2022»، يوم الأربعاء الماضي، بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.

من جانبه، قال النائب عن حزب «المحافظين» البريطاني الحاكم، توبياس إلوود، إنه من غير المستبعد أن يشهد العالم في السنوات الـ10 المقبلة استخدام أسلحة نووية تكتيكية، مشيرا في تصريح لـ«راديو تايمز»، إلى أن الأمر يرجع إلى التوتر المتزايد على الساحة الدولية.

الخارجية الأمريكية: وضع سقف لأسعار الغاز الروسي خطوة كبيرة

اقتصاديا، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن وضع سقف لأسعار الغاز الروسي خطوة كبيرة لحرمان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من تمويل الحرب.

ورحب بلينكن، يرحب بقرار مجموعة السبع «الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - كندا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان» بوضع سقف لأسعار الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت الشركة المشغلة لخط غاز «نورد ستريم» الروسي، إن تدفق الغاز في الأنبوب يصل إلى المستوى صفر.

بدورها، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن 6 من 10 صناعات في بريطانيا قد تغلق أبوابها بسبب نمو أسعار الطاقة الكهربائية.

نائب بريطاني: البلاد في حاجة إلى ونستون تشرشل جديد

وأضاف إلوود، أن بريطانيا، في حاجة إلى ونستون تشرشل جديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وخسرت بريطانيا مكانتها كخامس أكبر اقتصاد في العالم لصالح الهند، وتراجعت إلى المركز السادس، مما وجه ضربة أخرى للحكومة في لندن في الوقت الذي تكافح فيه صدمة قاسية تتعلق بتكلفة المعيشة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجاء التراجع البريطاني، استنادا إلى القيمة الدولارية للناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وتجاوزت الهند، بريطانيا في الأشهر الـ3 الأخيرة من 2021، وواصلت الهند تقدمها في الربع الأول من هذا العام.