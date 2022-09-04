فنادق شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بخفض الطاقة وترشيد استخدام المياه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة عليا للمرور على الفنادق والمنتجعات السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية؛ من أجل استكمال منظومة المدينة الخضراء، مشيرًا إلى أن 50 فندقا من أصل 101 فندق حصلت على شهادات من شركات عالمية تؤكد تحولهم إلى النظام الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة.

ويأتي ذلك استعدادًا لقمة المناخ الـ27، وهي الحدث الأكبر والأهم في تاريخ مدينة السلام بصفة خاصة، وفي مصر بشكل عام، وتستعد لها الدولة بشكل كبير منذ فترة طويلة، من خلال شروط وضوابط جديدة جرى وضعها؛ لتحقيق الاستدامة وتطبيق المنظومة الخضراء. وتستعد فنادق شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر نوفمبر المقبل، التي تقدر بنحو 40 ألف مشارك، لذا أصدرت وزارة السياحة قرارًا بضرورة حصول الفنادق على شهادة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستدامة أو شهادة الممارسات صديقة البيئة «Travelife».

ماذا تعرف عن برنامج Travelife

من جانبه، أوضح رامي رزق الله عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تحويل مجموعة من الفنادق في شرم الشيخ طبقا لضوابط وشروط وزارة السياحة استعدادا لقمة المناخ، موضحا أن بعض الفنادق بدأت في تنفيذ برنامج Travelife، الذي تمنحه إحدى الشركات الإنجليزية من أجل الحصول على شهادة تؤكد أن الفندق يقوم بتنفيذ الممارسات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى المسئولية نحو المجتمع.

وأضاف «رزق الله»، أن الهدف هو تحقيق الاستدامة داخل المؤسسات العاملة في مجال الفندقة، مشيرا إلى أن الاستدامة ستحقق نتائج أفضل في رضا العملاء وتحفيز الموظفين وكفاءة الأعمال مع تأثيرات إيجابية.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إلى عقد دورات تدريبية لكل فريق العمل الموجود بالمجموعة وعددهم يتجاوز 1000 لتطبيق شروط الاستدامة وتوعية العاملين بأهمية تأثير ذلك على المناخ.

ترشيد الطاقة والمياه

ولفت إلى أن شرم الشيخ في طريقها لتصبح مدينة خضراء ذات مواصفات عالمية قبل قمة المناخ نوفمبر المقبل، موضحًا أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الفنادق والاستعانة بالطاقة الشمسية البديلة عن طريق إقامة محطات طاقة شمسية فوق اسطح الفنادق الغير مستغلة، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة وتكون صديقة للبيئة.

توفير استخدام المياه أحد أهم قواعد الحفاظ على بيئة نظيفة، بحسب «رزق الله» الذي أشار إلى أن هناك تعليمات موجودة داخل الفنادق للنزلاء للمساعدة في تخفيض استهلاك المياه والكهرباء وكيفية الحافظ عليها، حيث جرى تركيب تعليمات بحوار مفاتيح الكهرباء وصنابير المياه لتوعية السياح بأهمية الترشيد.

استخدام المواد صديقة البيئة

وأوضح أنه من أجل الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث، يجري شراء أي منتجات أو مواد أو معدات تكون صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، ويمكن تدويرها، لتقليل تأثير النفايات على البيئة، مشيرًا إلى أن صناديق فصل المخلفات الصلبة موجودة داخل الفنادق لعدم خلط النفايات ببعضها وكل سلة مكتوب عليها نوع المخلفات.