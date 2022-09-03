أكثر من 300 كلية ومعهد.. كليات القسم العلمي المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات القسم العلمي «علوم - رياضة» المتاحة للمرحلة الثالثة 2022، والتي تهم قطاعا كبيرا من الطلاب على مستوى الجمهورية، وتشمل كليات المرحلة الثالثة عددا كبيرا من الكليات والمعاهد الحكومية المختلفة والتي سيتقدم إليها آلاف الطلاب في هذه المرحلة.

كليات القسم العلمي «علوم - رياضة» المتاحة للمرحلة الثالثة 2022

وتواصل جريدة «الوطن» تقديم خدماتها للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، من خلال تقديم، كليات القسم العلمي «علوم - رياضة» المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي.

الأماكن الشاغرة للطلاب

وجاءت الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية «علمي - رياضة» للمرحلة الثالثة على مستوى الجمهورية، كالتالي:

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

الفني للفنادق قنا

الفني التجارى بأسوان

الفني للفنادق المطريه

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بسوهاج

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

العالي شعبة تجارة المقطم

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

الفني للفنادق بور سعيد

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

تجارة إنجليزي

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري ببنها

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

آداب انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الفني التجارى بطنطا

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضه

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية سوهاج

فني تمريض السويس

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية أسوان رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية دمياط رياضة

تربية (طفولة) العريش

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بدمنهور

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين مدينة السادات

معهد المنيا العالى للغاتالفني التجارى بقنا

تربية نوعية فنية المنصورة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تربية رياضية بنين بني سويفالفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى للغات بأسوان

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة

تربية فنية المنيا

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كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضه

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

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تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى سوهاج

تربية رياضية بنين مطروح

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

الفني التجاري بالروضة

الفني التجارى بالمنصورة

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

معهد فني تمريض أورام القاهرة

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات مدينة السادات

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

خدمة اجتماعية أسيوط

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

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العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

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الفراعنة العالي إدارة أعمال

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تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية مطروح

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

نظم معلومات ادارية قطاميه

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبرتربية نوعية موسيقية بنها

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

ش.مطاعم فني سياحة مطرية

ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان.