تفاصيل 15 دقيقة أسقطت المتهمة بقتل الطفلة ريتاج.. «جملة دفعتها للانهيار»

3 ساعات متصلة قضتها الطفلة «سما» البالغة من العمر 15 سنة أمام جهات التحقيق، تشرح كيفية قتلها لشقيقتها الصغرى «ريتاج» البالغة من العمر 6 سنوات بعدة طعنات في الصدر والبطن حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزل الأسرة، في قرية أبويط ببني سويف.

ودخلت الطفلة «سما» خلال جلسة التحقيق في وصلة بكاء شديدة وقالت: «كنا بنلعب، وريتاج كل شوية تروح تشتكي لبابا أني بضربها، وكمان بابا وماما بيعملوا لها كل حاجة تطلبها فكنت مخنوقة منها».

التحقيقات: «سما» طعنت شقيقتها في البطن والصدر

وأفادت التحقيقات أن جريمة مقتل الطفلة «ريتاج» نفذتها شقيقتها الكبرى «سما» وقت أن كانتا بمفردهما داخل منزل الأسرة، وبعدها تركت الطفلة الكبيرة المنزل وجلست في الشارع، وعقب عودة والدتها اكتشفت الجريمة، فتظاهرت الطفلة بأنها لا تعرف شيئًا عن تفاصيل مقتل شقيقتها، وقالت: «معرفش حاجة كنت سيباها بتلعب في البيت».

وبعد دقائق حضرت قوة أمنية من مركز شرطة الواسطى، وجرى معاينة مسرح الجريمة، وتبين عدم وجود أي شيء يشير إلى اقتحام المنزل أو وجود أشخاص خارج الأسرة ارتكبوا الجريمة.

معاينة مسرح جريمة مقتل الطفلة «ريتاج»

15 دقيقة قضاها الفريق الأمني داخل منزل أسرة الطفلة «ريتاج» وسرعان ما كشفوا تفاصيل الجريمة من خلال مناقشة شقيقتها الكبرى «سما» التي دخلت في نوبة من البكاء، عندما قال لها أحد الضباط: «متخافيش من حاجة خالص، وأحكي اللي حصل»، فشرحت الطفلة تفاصيل الجريمة، فقالت «مسكت السكين من المطبخ، وضربت ريتاج كذا مرة، وهي وقعت على الأرض، وكانت بتعيط كتير من أول ضربة، وبعدها ماتت».

قررت جهات التحقيق حبس الطفلة «سما» على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد في مؤسسة الأحداث، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة «ريتاج» البالغة من العمر 6 سنوات لبيان أسباب وفاتها رسميًا وتحفظت على السكين المستخدم في الجريمة، وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه.

خبير قانوني: عقوبة المتهمة السجن 15 عامًا

ويقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه للوطن إن تلك الجريمة من اختصاص قانون الطفل، لأن المتهمة هنا عمرها 15 عامًا، ووفقا لما نص عليه قانون الطفل: «تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 عامًا»، كما تنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه «لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة».