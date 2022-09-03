سقوط صاحب شركة نصب على الأهالي في 6.4 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من رصد نشاط إجرامي لأحد الأشخاص احتال على المواطنين في مبالغ مالية كبيرة، زاعما استثمارها في الأنشطة التجارية.

توقف عند سداد الأرباح وهرب

وتوصلت تحريات الإدارة، إلى ممارسة مالك شركة لتصنيع الأدوية البيطرية مقيم بمحافظة الغربية، نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية البيطرية وتربية الدواجن، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم من قيمة رأس المال.

واستولى المتهم على مبالغ مالية بلغت 6,4 مليون جنيه من المواطنين، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب ذلك هرب وأغلق هاتفه المحمول.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجده، وباستهدافه تم ضبطه، حيث أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.