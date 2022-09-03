تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، تفاصيل تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022 في جميع أنحاء الجمهورية، إذ يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة من الناجحين في المرحلتين الأولى والثانية وأيضًا الناجحين دور ثاني، عن تلك الكليات.

تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها اليومية للقراء والمتابعين، تنسيق الكليات والمعاهد التي تقبل من دبلوم تجارة 2022، إذ تقبل الكليات والمعاهد، المؤهلات الآتية:

1- دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب (الإدارة، الشئون القانونية، التسويق وسوق المال، تأمينات تجارية)

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب (مهنة مساعد فني إداري – مهنة خدمات النقل الدولي – مهنة سكرتارية طبية- مهنة فني عمليات مخازن (اللوجستيات).

ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات.

القبول بالكليات الجامعية

يتم القبول بكليات (التجارة وبرنامج التعليم التبادلي) من جميع الشعب، وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وطبقاً للجدول التالي:

كلية التجارة

1- كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) في جامعات: «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط ، طنطا، المنصورة، حلوان، السويس، الزقازيق، المنوفية ، دمنهور، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات».

2- كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية)- الزقازيق

3- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات- بورسعيد

4- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق- حلوان

5- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق- الإسكندرية

المعاهد الفنية الصحية

تقبل الطلاب من الحاصلين على الثانوية التجارية في التخصصات: «الإدارة، التسويق وسوق المال»، وفقاً لقواعد القبول الجغرافي، ومدة الدراسة بها سنتين.

المعاهد التابعة لوزارة الصحة

المعهد الفني الصحي بكل من: «الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، طنطا، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج»

المعاهد الفنية التجارية

وتتضمن «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، بدمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات

- الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي

ويتم القبول بهذه المعاهد، بالشروط التالية:

1- اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح .

2- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

على أن يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة، الطلاب الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات، بشرط الحصول على 60% فأكثر، ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.