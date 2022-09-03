مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بين ميكروباص وموتوسيكل بالمحلة

لقي شخص مصرعه، وأصيب إثنين آخرين، بكدمات وسحجات وجروح قطعية وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية «موتوسيكل»، بالقرب من قرية محلة أبوعلي، على طريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة من مركز شرطة المحلة الكبرى

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية «موتوسيكل» عل الطريق الدائري، بدائرة المركز، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية؛ مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية «موتوسيكل»، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رفع آثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وكذلك سماع أقوال شهود العيان، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية، بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة إن وجدت، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لإستخراج تصريح الدفن.