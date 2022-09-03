«الداخلية» في شهر: مقتل 8 عناصر شديدة الخطورة وضبط 2032 آخرين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، وأسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط (49871) قضية تموينية متنوعة.. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (267) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت 47216 إسطوانة .. تقدر قيمة الغاز المدعم (6,374,160 مليون جنيه).

ضبط (132) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (2529400 لتر).

ضبط (19978) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (735,145 طن – 97643 قطعة).

ضبط (31) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (1036٫052 طن – 115899عبوة).

ضبط (800) قضية استيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (1526,147 طن – 30,098 لتر - 7733 عبوة – 1964622 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط (12) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء.. بمضبوطات بلغت (153,800 طن).

ضبط (13019) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت (2321,463 طن - 5320 لتر - 163053 عبوة – 218836 قطعة).

ضبط (1036) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (59320 عبوة).

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (375657) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (320,136,778 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبى:

ضبط (8005) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (11,425,282,602 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (25٫829٫732 مليون جنيه).

قضايا الأموال العامة:

ضبط (127) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (277,636,300 مليون جنيه) .. أبرزها:-

ضبط عدد (107) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية».. بما يعادل (200,543,300 مليون جنيه).

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (305 متهمين) ، وبحوزتهم (257 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 241 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (245) قضية مواد مخدرة.

تنفيذ (23022) حكم قضائى متنوع.

ضبط (2190) قضية متنوعة.

ضبط عدد (6) تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (24) متهما، ارتكبوا عدد (6) حوادث.

فحص (9104) عناصر إجرامية.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (8) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (2032) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الغربية – المنيا – السويس – كفر الشيخ – القليوبية- الشرقية – الإسكندرية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – المنوفية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر – الإسماعيلية – مطروح – أسوان – الوادى الجديد – البحيرة – بنى سويف - الفيوم) بإجمالى مضبوطات (987) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف – 33 مسدس – 155 بندقية آلية - 129 بندقية خرطوش – 669 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد (4598) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3869) متهم .. أبرزهم الآتى (2 جرينوف – 2 رشاش - 389 بندقية آلية – 8 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 219 مسدس – 3432 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 535 خزينة) ، وكذا ضبط (7056 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (26) تشكيل عصابى ، ضموا (100) متهم ، إرتكبوا (92) حادث.

ضبط (448) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 10 بنادق «غير مششخنة» – 4 مسدسات - 156 فرد محلى – 241 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2331994) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

(8907) حكم جناية .

(718991) حكم حبس جزئى.

(124414) حكم مستأنف.

(1156758) حكم غرامة.

(322924) حكم مخالفة.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (5941) قضية مواد مخدرة ، أبرز ما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1233,717 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (837,356 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت (164,941 كيلو جرام).

كمية من مخدر القات وزنت (45,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (39,527 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس الشابو وزنت (25,621 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (8,45 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,295 كيلو جرام).

عدد (91,914 ألف قرص مؤثر).

عدد (37,298 ألف قرص لعقار الترامادول).

عدد (19,714 ألف قرص كبتاجون).

عدد (3 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (62) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (9) مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (109٫000٫000 مليون جنيه).

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

ضبط (590) قضية أحداث.

ضبط (19494) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (346) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (549) متهما.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (1291) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (662) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1318) قطعة أبرزها (هارد ديسك– أجهزة صوتية - وحدات معالجة مركزية - أجهزة إستقبال ريسيفر متنوعة – أجهزة راوتر)، وكذا (629) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (310511) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (4169991) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (1238934) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

المرور على عدد (1037) مدرسة : وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (617) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع الحالات ، فحص (638) مركبة تبين مخالفة (19) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (16260) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (759) سائق منهم.

حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1503 سيارة – 222 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (41093) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية الفلاشر أو الصوتية السارينة الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتى:

ضبط عدد (4963) مخالفة أجهزة صوتية ، (6346) مخالفة أجهزة ضوئية ، (14481) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (15263) مخالفة ملصقات.

ضبط عدد (182) محل لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية .. بمضبوطات بلغت (831 أجهزة صوتية – 2098 أجهزة ضوئية - 3216 ملصقات مخالفة).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (1287) قضية بإجمالى (1359) متهم .. بمضبوطات وزنت (101 طن و 474 كيلو جرام و 150 جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.