اتكلم براحتك تحت المياه.. تطبيق موبايل جديد للتواصل أثناء الغوص

ابتكر عدد من خبراء تصميم تطبيقات الهاتف المحمول، تطبيقا جديدا للمراسلة، ولكنة غير باقي التطبيقات الأخرى، حيث يعمل التطبيق الجديد على تحقيق قفزة في عالم التطبيقات من خلال إمكانية الاتصال والتواصل بين المستخدمين تحت المياه أثناء الغوص.

تطبيق «أكوا آب» تم تطويره بواسطة عدد من الباحثين

وقال موقع «إندبندنت» البريطاني، إن تطبيق «أكوا آب»، تم تطويره بواسطة عدد من الباحثين في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، حيث يمكن استخدامه على مليارات الهواتف الذكية والساعات الذكية الحالية من خلال البرمجيات القائمة على الصوت.

وأضاف الموقع أن التطبيق يمنح ممارسي رياضة الغوص تبادل عدد من الرسائل التي يتم تحديدها مسبقا تصل اعدادها إلى 240 رسالة لتبادل المعلومات التي تتعلق بالكثير من الأمور مثل نسبة الأكسجين أو وجود مخلوقات بحرية كبيرة أو احتياجهم للمساعدة، والجدير بالذكر أن المفردات المستعملة تعادل عدد إشارات اليد التي يستخدمها أهم الغواصين المحترفين، وبالتالي يلغي تطبيق الحاجة إلى تعليم تلك الإشارات لملايين الأشخاص الذين يمارسون الغوص بغرض الترفيه حتى يكون هناك تواصل بينهم، في حين أنه يوفر طريقة للمحترفين للتواصل عبر مسافات أكبر وفي الأوقات التي يكون فيها مجال الرؤية محدوداً.

الهواتف الذكية تعتمد على إشارات راديوية

وأشار عدد من القائمين على التطبيق إلى أن الهواتف الذكية تعتمد على إشارات راديوية مثل بلوتوث وWIFI للاتصال اللاسلكي، وهي لا تنتقل جيداً تحت الماء، خلافاً للإشارات الصوتية والتي يعمل بها التطبيق، فمن خلال تطبيق أكوا آب، نستعرض إمكانية تبادل الرسائل تحت الماء باستخدام مكبر الصوت والميكروفون المتاحين على نطاق واسع في جميع الهواتف الذكية والساعات.

وتعتبر فكرة التطبيق الرئيسة تقوم على مبدأ إرسال واستقبال ترددات صوتية من جهاز إلى آخر وعلى مسافات قد تصل إلى 100 متر، فبعد تنزيل التطبيق على أي جهاز ذكي، لن يحتاج المستخدم إلا إلى التأكد من قدرة جهازه على مقاومة الماء، وإلا فبوضعه في غلاف مضاد للماء.