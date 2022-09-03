الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2022.. منها تربية موسيقية ورياضية

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2022، أعلنت تفاصيلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان رسمي لها، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجارِ حتى يوم الأربعاء من نفس الشهر.

وأضافت الوزارة، أن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2022، تشمل «كلية تربية نوعية موسيقية دمياط، تربية نوعية فنية مطروح، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة، تربية نوعية موسيقية أسوان، تربية (تعليم ابتدائي) العريش، تربية (طفولة) العريش، تربية رياضية بنات العريش، تربية نوعية موسيقية القاهرة، تربية نوعية موسيقية الإسكندرية، تربية رياضية بنات السويس، تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر، تربية رياضية بنات أسوان».

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

كما تشمل أيضاً: «كلية تربية موسيقية حلوان، تربية نوعية فنية عين شمس، تربية نوعية موسيقية عين شمس، تربية رياضية بنين العريش، تربية نوعية فنية الإسكندرية، تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية، تربية نوعية موسيقية بورسعيد، تربية رياضية بنات الوادي الجديد، تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة، تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية، تربية شعبة تربية فنية السويس، تربية رياضية بنات الفيوم، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد».

بالإضافة إلى كليات: «تربية رياضية بنين مطروح، تربية نوعية موسيقية المنصورة، تربية رياضية بنين الزقازيق، تربية رياضية بنات الزقازيق، تربية نوعية فنية الفيوم، تربية (طفولة) أسوان، تربية نوعية فنية المنصورة، تربية رياضية بنين أسوان، تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر، تربية رياضية بنين طنطا، تربية رياضية بنات طنطا، تربية نوعية فنية دمياط، تربية رياضية بنين بورسعيد».

كليات التربية النوعية والرياضية

وأيضاً كليات: «تربية نوعية فنية القاهرة، تربية رياضية بنين كفر الشيخ، تربية رياضية بنات كفر الشيخ، تربية رياضية بنات المنصورة، تربية نوعية أسوان، تربية نوعية فنية أسوان، تربية العريش، تربية رياضية بنات الإسكندرية، تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد، تربية رياضية بنين حلوان، تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة، تربية فنية حلوان بالزمالك، تربية نوعية فنية جنوب الوادي، تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي، تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم، تربية رياضية بنين المنصورة».