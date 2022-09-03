الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022.. منها الآداب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة التي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، موضحة أن كليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القدرات.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022 بحسب ما أعلنت عنه رسمياً وزارة التعليم العالي في بيان لها، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الإنسياق وراء الكيانات الوهمية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

وأضافت الوزارة، أن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم أبزرها تربية طفولة العريش، وتربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية، وتربية نوعية فنية بنها، وتربية رياضية بنين مدينة السادات، وتربية نوعية فنية المنصورة، وتربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية، وعلوم وتربية رياضية بنات الوادي الجديد، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.

وتشمل أيضاً الكليات المتاحة كلية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة أسيوط التكنولوجية، وكلية تربية نوعية موسيقية المنيا، وتربية رياضية بنات الفيوم، وتربية رياضية بنين بني سويف، وتربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية، وتربية (تعليم ابتدائي) السويس، وتربية نوعية فنية كفر الشيخ، وآداب انتساب موجه جنوب الوادي، وآداب انتساب موجه المنيا، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، وتربية فنية المنيا، وتربية رياضية بنات العريش، وتربية رياضية بنات بنها.

وتضم القائمة أيضًا كلية تربية موسيقية حلوان، وتربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية، وتربية نوعية موسيقية طنطا، وتربية رياضية بنين طنطا، وتربية رياضية بنين مطروح، وتربية رياضية بنات مدينة السادات، وخدمة اجتماعية أسيوط، وآداب انتساب موجه حلوان، وحقوق انتساب موجه حلوان، وخدمة اجتماعية حلوان، وتربية رياضية بنات المنصورة، وتربية نوعية أسوان، وخدمة اجتماعية الفيوم، وتربية نوعية فنية عين شمس، وتربية (تعليم ابتدائي) العريش.

وتشمل الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022 كلية تربية نوعية عين شمس، وتربية رياضية بنين كفر الشيخ، وتربية رياضية بنات كفر الشيخ، وحقوق انتساب موجه جنوب الوادي، وآداب انتساب موجه الفيوم، وتربية رياضية بنين حلوان، وتربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة، وتربية فنية حلوان بالزمالك، وتربية نوعية فنية القاهرة، وتربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم، وتربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم، وتربية (تعليم ابتدائي) سوهاج، وتربية جنوب الوادي رياضة.

المعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022

كما تشمل القائمة المعهد الفني التجارى بقويسنا، والنيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة، والمعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، والمعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية، والمعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، ومعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة، والجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم، والمعهد العالي للدراسات النوعية واللغات، والمعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ بمصروفات، والمعهد العالي للترجمة شعبة علوم إدارية بالمقطم.

ومن المعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2022 أيضًا المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش، والمعد العالي للدراسات المتطوره بالهرم شعبة تجارة ومحاسبة، والإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية والفنية للفنادق ببورسعيد، والمعهد العالي للتسويق شعبة محاسبة بالتجمع الأول، والتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح، والمعهد التكنولوجي العالي ببني سويف، والمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية، والمعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، والمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.