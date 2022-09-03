انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 11.81% خلال 4 أسابيع.. وتوقعات بوصولها لـ15 ألف دولار

تراجعت أسعار أكبر عملة رقمية في السوق «بيتكوين»، اليوم، من مستوى 20 ألف دولار الذي تمكنت من الاحتفاظ به لفترة من الوقت لتصل إلى 19 ألفا و800 دولار.

وقال موقع «يو توداي» المختص في أخبار العملات المشفرة، إن تقرير الوظائف وبيانات البطالة الأمريكية أكد ارتفاع نسبة البطالة، التي تسببت في ضرب سوق الأسهم والعملات المشفرة جنبًا إلى جنب معها.

استمرار السياسة المتشددة للبنك المركزي الأمريكي

ونشر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كلمة، بشأن استمرار السياسة المتشددة للبنك المركزي الأمريكي في خطاب سابق له، ومنذ ذلك اليوم بدأت Bitcoin في الانزلاق الحالي وانخفضت إلى ما دون مستوى 21000 دولار.

ويعتقد كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق AlphaTrAI Max Gokhman، أن تقرير البطالة عن الوظائف الصعبة قد يتسبب في انخفاض أعمق في Bitcoin، وقد تنخفض ​​BTC إلى 15 ألف دولار.

وأشار أيضًا إلى أن الأرقام الأقوى من المتوقع في تقرير الوظائف من المرجح أن تظهر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل سياسته النقدية الصارمة، التي من المرجح أن تدفع البيتكوين بقوة إلى أسفل سلم الأسعار.

60.27 % انخفاضا في سعر البيتكوين خلال الـ12 شهرا الماضية

ومن جانبه، قال مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، إنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، خسرت عملة البيتكوين 11.81%، أما على مدى الأشهر الـ 12 الماضية انخفض سعرها بنسبة 60.27%، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع تسعير عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي عند 18 ألف دولار بحلول نهاية هذا الربع، و13240 دولار في عام واحد.