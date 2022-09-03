قبائل سيناء تشيع جثمان المجاهد عبدالله سويلم

شيع أبناء قبيلة السواركة بقرية مزار غرب العريش بشمال سيناء، جثمان المجاهد عبد الله سويلم جريرات، الذي توفي عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

وفاة المجاهد سويلم بعد صراع مع المرض

قال عبد القادر مبارك ابن قبيلة السواركة، وأحد أقارب المجاهد لـ«الوطن»، إن عمه الشيخ المجاهد عبد الله سويلم جريرات، توفى بعد صراع مع المرض بقرية مزار، التابعة لبئر العبد غرب العريش، وهو من عشيرة الجريرات وقبيلة السواركة.

المجاهد نفذ نحو 40 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أضاف «مبارك»، أن عمه من المجاهدين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وساعد القوات المسلحة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوب المجيدة، ونفذ عدة عمليات بطولية، إذ كان أحد القادة الميدانيين فيها، بتعليمات المخابرات المصرية.

وأوضح عبد القادر مبارك، أن عمه المجاهد من مواليد 1935، وكان له دور بارز في نقل المعلومات من خلف إمدادات العدو، ونقلها للقيادة السياسية في الجانب الغربي من قناة السويس، ونفذ نحو 40 عملية نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى

وأشار إلى منحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى، من رئيس الجمهورية، لمعاونة القيادة المصرية والمخابرات الحربية والقوات المسلحة، في نقل المعلومات، وتنفيذ العمليات البطولية.

وتوفى المجاهد عبد الله سويلم الجريرات، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض، ودفن في قرية مزار التي شهدت دفن ضحايا شهداء الاعتداء على مسجد الروضة، منذ عدة سنوات.