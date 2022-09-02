مواقيت الصلاة اليوم بمدينة العريش في شمال سيناء

تستعد المساجد بشمال سيناء لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة، وذلك من خلال رش وتعقيم فرش المسجد والأبواب والشبابيك، والعمل على تعقيم المراحيض وأماكن الوضوء، ونشر تعليمات الوقاية الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم.

موعد صلاة الجمعة في العريش

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أنه يحين موعد صلاة الجمعة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء في تمام الساعة 11:42 صباحًا.

مواقيت الصلاة في العريش

وتقدم «الوطن» خدمة لقرائها عن موعد الصلوات الخمس بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء، على أن يكون هناك مراعاة لفروق التوقيت ما بين العريش والمدن الأخرى، حيث تسبق العريش مدينتي الشيخ زويد ورفح بقاربة 5 دقائق، وتسبق بئر العبد بقرابة 7 دقائق، وذلك بحسب المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش

ويحين موعد الصلوات الخمس والشروق كالتالي:

صلاة الفجر في تمام الساعة 3:56 صباحًا

الشروق 5:25

الظهر في تمام 11:42

العصر في تمام 3:15

المغرب 5:58

العشاء 7:18