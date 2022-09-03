انطلاق الملتقى الأول ضمن مبادرة «توظيف مصر» بالمنيا

انطلقت فعاليات الملتقى التوظيفي الأول للشباب بمحافظة المنيا، بمقر بنادي المنيا الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وسط إقبال كبير من أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، في إطار مبادرة «توظيف مصر» التي تنفذها الوزارة.

11 شركة خاصة تقدم فرص عمل للشباب

يشارك في الملتقى الذي استمر ليوم واحد، 11 شركة ومصنعًا، منها مصنع الصياد لبيكاربونات الكالسيوم، وشركة القناة للسكر، ومصنع رويال للأسمنت، وغيرها.

حضر الملتقى مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سوسن فرغلي، وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، والمحاسب عاطف عبدالجابر، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، ومسئولي التوظيف بالمديرية.

ملتقيات توظيفية مكثفة

وقال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن الدولة تسعى جاهدة إلى دعم الشباب في كل النواحي، وتنظم الوزارة مجموعة من الملتقيات التوظيفية بصورة مكثفة، والملتقى التوظيفى بالمنيا، شهد إقبالًا بصورة كبيرة من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة، والشركات والمصانع الموجودة، تقوم بتوفير عدد من الوظائف بالمحافظة تناسب الشباب.

وأوضح «عكاشة» أن الملتقى ستعقبه عدة ملتقيات أخرى خلال الأشهر المقبلة، وبصورة مستمرة لدعم الشباب في توفير فرصة عمل تليق بهم، موجهًا الشكر لكل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لما تقوم به من تأمين الملتقى، وكذلك الشباب المتطوع والقائمون على تنظيم الملتقى من العاملين بالمديرية، وإدارة نادى المنيا لتوفير كافة السبل لإنجاح الملتقى.

وتنظم الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب، الملتقيات التوظيفية على مستوى كل المديريات، إذ جرى إطلاق الملتقى الأول للتوظيف بمحافظة المنيا، بمشاركة 11 شركة ومصنعًا من مختلف القطاعات.