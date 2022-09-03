«اتقدم لها واترفض».. تفاصيل ضبط عاطل بالوايلي هدد فتاة

نجحت جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول تسجيل صوتي على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن استغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) من قيام شخص بتهديدها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

بالفحص أمكن تحديد المشكو في حقه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.