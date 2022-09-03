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«اتقدم لها واترفض».. تفاصيل ضبط عاطل بالوايلي هدد فتاة

كتب:

محمد بركات
07:08 م | السبت 03 سبتمبر 2022
المتهم

المتهم

نجحت جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول تسجيل صوتي على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن استغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) من قيام شخص بتهديدها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

بالفحص أمكن تحديد المشكو في حقه (عاطل -  مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات