«اتقدم لها واترفض».. تفاصيل ضبط عاطل بالوايلي هدد فتاة
كتب:
محمد بركات
07:08 م | السبت 03 سبتمبر 2022
المتهم
نجحت جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول تسجيل صوتي على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن استغاثة (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) من قيام شخص بتهديدها وابتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.
بالفحص أمكن تحديد المشكو في حقه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.