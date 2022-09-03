القبض على 10 أشخاص اعتدوا على صاحب معلف ماشية في المنيا أثناء سرقته

ضبطت سلطات الأمن في المنيا 10 أشخاص قاموا بالتعدي على صاحب معلف مواشي بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

إصابة شخص بطلق ناري خرطوش

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بإصابة صاحب معلف مواشي بإحدى قرى مركز أبوقرقاص بإصابات خطيرة بالعينين نتيجة إصابته بطلق ناري خرج من مسدس خرطوش من بعض الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليه بسبب ضبط المصاب لأحد أقارب المتهمين أثناء سرقته المواشي من المعلف الخاص به.

ضبط المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق

تم نقل المصاب للمستشفى العام بأبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج وتمكنت قوة من مركز الشرطة من تحديد وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتصرف وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.

وقال أحمد جهلان المحامي بالمنيا، لـ«الوطن»، إن إطلاق النار عمدا من سلاح ناري يعد شروعا في قتل مواطن، إضافة إلى أن إحراز سلاح ناري غير مرخص يعد جريمة جنائية أخرى يعاقب عليها القانون، وعقوبة إطلاق النار على شخص وإحداث عاهة مستديمة به قد تصل إلى السجن مدد تتراوح بين 5 سنوات و15 عاما، عملا بنصوص مواد قانون العقوبات.