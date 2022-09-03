مجلس الاتحاد الروسي يدعو لنقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا إلى دولة محايدة

دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، تعليقا على عدم إصدار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى نقل مقر المنظمة إلى بلد آخر.

وقال جباروف إنه حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وأهم شيء أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا، وذلك في إشارة إلى النمسا أو سويسرا، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

20 سبتمبر بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

وأعرب عن غضبه من أن دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لا يسمح لها بالمشاركة بشكل شخصي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: «ونحن ننتظر رد فعل المجتمع الدولي».

يُذكر أنه في 20 سبتمبر الجاري تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي يحضرها تقليديا رؤساء الدول والوزراء وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمته يوم 24 سبتمبر الجاري.