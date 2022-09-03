محمد عبدالرحمن: لا أحب التصنيف العمري للأفلام.. وأنحاز للجمهور دائما

حمل فيلم «الدعوة عامة»، الذي يعرض حاليًا بدور السينما، شعار «جمهور عام» دون وضع أي تصنيف عمري، والذي يعني استقبال كل الفئات العمرية والأطفال بالتحديد، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، إخراج وائل فرج.

وعن شعار «جمهور عام»، وهل يسعى لأن يكون العمل متاحًا لكل الفئات العمرية خصوصًا الأطفال، قال الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ«توتا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا الأمر يفرق معه كثيرًا، خصوصًا وأنه يسعد دائمًا بأن يكون الفيلم متاحًا لكل الأعمار.

فيلم الدعوة عامة يرفع شعار «جمهور عام»

واستطرد محمد عبدالرحمن بقوله: «يهمني جدًا إن كل الناس تدخل السينما تتفرج، وبالتأكيد سأكون سعيد وفرحان جدًا، وتشعر وقتها إنك عملت فيلم جيد، وعلى فكرة أحيانًا يكون هناك فيلم يخضع لحسابات الرقابة لسبب ما».

التصنيف العمري يظلم بعض الأفلام

وتابع قائلًا: على سبيل المثال ممكن فيلم يصنف لفئة عمرية كبيرة بسبب كلمة «سندوتش هامبورجر» لأن هناك خطأ وممنوع الترويج لهذه الوجبة للأطفال وهكذا، وأحيانًا يكون التصنيف به ظلم للعمل الفني، لأن ممكن الفيلم لا يحمل في مشاهده ما يدعو لوضع +12.

وأضاف «توتا» بقوله: على قد ما نقدر بحاول أكون إن الفيلم يصلح لـ الجمهور العام، وفي النهاية أسعى أن أقدم ما يعجبني، وفي نفس الوقت يعجب الناس، والموضوعات التي يتقبلها المجتمع، ولا أحاول أن تكون أفكاري شاردة والحدف بها في «حِتة بعيدة لأنها لا تناسبني».

ذ

وبالرغم من قيام محمد عبدالرحمن توتا، ببطولة فيلمين قبل ذلك منها «خير وبركة»، إلا أن تجربة فيلم الدعوة عامة، مختلفة بالنسبة له، خصوصًا وأن الفيلم ليس مع أحد من أصدقائه من مسرح مصر، وأن هذه التجربة الجديدة التي تأتي بعد خبرة فنية من المشاركة في أكثر من عمل فني.