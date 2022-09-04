حظك اليوم برج الميزان الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الحساسة والتي تقوم طوال الوقت بتفسير تصرفات الآخرين وتخيل سيناريوهات مختلفة، مما يجعله يفضل أن يكون وحيدًا، ومع هذا فهو يبحث دائمُا عن المغامرات وعن تجربة أشياء جديدة.

وفي التقرير القادم، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، عطارد في برجك يساعدك على اكتشاف ما بداخلك من طاقات جديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر بمنزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتحدث بلباقة.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.