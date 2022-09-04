حظك اليوم برج الحوت الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات الحساسة والعاطفية، التي تتوق دائمًا للحصول على الحب، كما أنه كريم يحب أن يعيش في رفاهية وأن يكون سخيا مع من يحبهم، مما يجعلهم يتعرضون للاستغلال ومشاكل متعددة.

وفي التقرير القادم، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تسيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تميل اليوم للتمرد على الروتين، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.