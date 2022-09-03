القبض على عامل متهم بتمزيق دفتر مأذون في أطفيح

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل بمصنع طوب، لاتهامه بتمزيق دفتر مأذون في أطفيح، لاعتراضه على زواج ابنة شقيقه، وعدم استشارة شقيقه له في اتمام الزواج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمزيق 2 قسيمة من دفتر زواج لاعتراضه على زواج ابنة شقيقه

تقدم مأذون شرعي ببلاغ لمركز شرطة أطفيح، بتضرره من عامل بمصنع طوب، لتمزيقه 2 قسيمة من دفتر زواج، وذلك لاعتراضه على زواج ابنة شقيقه من أحد الأشخاص، لعدم استشارة شقيقه له في إتمام الزواج، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه

وحول الموقف القانوني للمتهم بارتكاب الواقعة، يقول شعبان سعيد المحامي، إن الواقعة يعاقب المتهم، وفقًا لما ورد في المادة 151 من قانون العقوبات (2)، إذ نصت إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية، أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها، أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة، لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري، كما ورد بالمادة 152 أما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة، فيعاقب بالحبس.