كواليس 120 دقيقة بجلسة مذبحة الريف الأوربي أمام المحكمة قبل التأجيل

وصل المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي وسط حراسة أمنية مشددة في الـ11 صباح اليوم، وذلك لحضور جلسة محاكمته بتهمة قتل 5 أشخاص داخل إحدى المزارع بقرية الريف الأوروبي والتي انتهت بتأجيل الجلسة لـ5 نوفمبر المقبل وذلك لعرض المتهم أمام الطب الشرعي للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

تفاصيل مذبحة الريف الأوروبي

ظهر المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي أمام هيئة المحكمة عقب استدعائه لحضور الجلسة مرتدياً تيشرت باللون الأزرق وبنطال جينز ونعال، منكس الرأس لا تبدو عليه أي ملامح للحزن والندم ولا يبالي، مرت 10 دقائق لتبدأ الجلسة السرية داخل غرفة المداولة ويطلب دفاع المتهم عرضه على الطب الشرعي والنفسي لمعرفة مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكابه مذبحة الريف الأوروبي.

دفاع المتهم يطلب عرض موكله على الطب الشرعي

وكشف دفاع المتهم في مذبحة الريف الأوروبي أن موكله كان يتعاطى مهدئات تعتبر ضمن المواد مخدرة وهو عقار «النايت كالم» للمساعدة على النوم، ومن بين أعراض ذلك العقار الجانبية أن يميل متعاطيه للسلوك العدواني، كما طالب الدفاع بالسماع لشاهد الإثبات فيما ذكر دفاع المجني عليهم أمام هيئة المحكمة أن المتهم قرر في وقت سابق أمام تحقيقات النيابة العامة أنه لا يتعاطى أي نوع من المواد المخدرة وأنه اعترف بارتكاب الجريمة بقتل 5 أشخاص وقوله: «لو كان فيه أزيد من كدة كنت موتهم».

المتهم بـ مذبحة الريف الأوروبي.. رفض الحديث

ورفض المتهم التعليق على أي سؤال طرحته وسائل الإعلام المتولية تغطية المحاكمة بقوله «لا إجابة»، وعقب انتهاء جلسة محاكمة المتهم والتي استغرقت 120 دقيقة اقتاده رجال المباحث لحجز المحكمة تمهيداً لعودته إلى محبسه مرة أخرى ليتم تأجيل الجلسة المقبلة لمطلع نوفمبر المقبل لعرض المتهم على الطب الشرعي.