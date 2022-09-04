الإرهاب يضرب إفريقيا وآسيا.. مقتل 19 بالصومال واختطاف موظف أممي باليمن

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث إرهابية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، كان من أبرزها مقتل 19 مدنيا على الأقل في هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، في وسط الصومال.

وقتل مسلحون من حركة «الشباب» الإرهابية، 19 مدنيا على الأقل في هجوم الليلة الماضية في وسط الصومال، وقال زعماء عشائر ومسؤولون محليون، أمس السبت، أنه تم اعتراض ما لا يقل عن 8 حافلات صغيرة للركاب وشاحنات، كانت على طريق بين بلدتي بلدوين ومكساس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أدان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أعمال القتل بحق المدنيين الأبرياء ووصفها بـ«الدنيئة»، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تدخر وسعا في مكافحة الإرهاب في الصومال والمنطقة.

«الشباب» الإرهابية: استهداف مقاتلين من عشيرة محلية

وأضافت المصادر، أنه تم إحراق الحافلات وقتل ركابها، أمس السبت، قرب قرية عفار إردود، فيما قال والي منطقة حيران، إن الجثث قد تكون أكثر من 20.

بدورها، أعلنت «الشباب» الإرهابية، في بيان، أنها استهدفت مقاتلين من عشيرة محلية ساعدوا القوات الحكومية، مشيرة إلى مقتل 20 شخصا وتدمير 9 مركبات.

من جانبه، تعهد رئيس ولاية «هيرشابيل» بمواصلة العمليات لتطهير المنطقة من حركة «الشباب» الإرهابية، فيما أشار رئيس ولاية «جوبا لاند»، أحمد مادوبي، إلى أن السبيل الوحيد أمام البلاد هو التكاتف لمحاربة الحركة وتحرير الصومال منهم.

تفجير في أفغانستان

وفي أفغانستان، لقى 4 أطفال مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب أحضروها إلى مدرستهم بولاية «هلمند» جنوبي البلاد.

وقال مكتب قائد شرطة الولاية الجنوبية، في بيان، إن أعمار الأطفال القتلى والمصابين تراوحت بين 7 و14 عاما.

وفي وقت سابق، دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في أفغانستان، من بينها الهجوم على مسجد «جازارجاه» بمدينة هرات، أمس الأول الجمعة.

وهز انفجار هائل، خارج أحد أكبر المساجد في مدينة «هرات» الواقعة غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، بينهم إمام المسجد، وإصابة 45 آخرين.

ووقع الانفجار خلال صلاة صلاة الجمعة، حيث كان المسجد يعج بالمصلين، وفقا لما ذكرته شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشدد اعضاء المجلس، على ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها.

موظف أممي يناشد الأمم المتحدة تلبية مطالب «القاعدة» لإنقاذ حياته في اليمن

وفي اليمن، بث تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أمس السبت، رسالة مسجلة ناشد فيها «أكام سوفيول أنام»، مدير مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن، المختطف منذ نحو 6 أشهر تلبية مطالب التنظيم لإنقاذ حياته، وفقا لما ذكره موقع «سايت».

وأكد أنام، أنه تم اختطافه مع زملاء آخرين في 11 فبراير الماضي في «أبين» جنوب شرقي صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عندما كانوا في طريقهم إلى العاصمة اليمنية المؤقتىة «عدن»، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

وأشار أنام، إلى أنه يواجه مشكلة صحية خطيرة ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، مناشدا منظمة «الأمم المتحدة» تلبية مطالب «القاعدة» الإرهابي للافراج عنه.

العراق: تدمير وكر للإرهابيين شمال البلاد

وفي العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير وكر للإرهابيين والعثور على 12 عبوة ناسفة وقذيفتي مدفع في كركوك شمال العراق، مشيرة إلى تفجير 5 عبوات ناسفة تحت السيطرة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

من جانبها، قالت قيادة «الشرطة الاتحادية» العراقية، إن عناصرها ألقت القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة الكمالية بالعاصمة «بغداد»، مضيفة إنه العثور بحوزة المتهم عبوة محلية الصنع. ‏