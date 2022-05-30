شبكات مياه عين الصيرة تحصل على الشهادة الدولية للإدارة الفنية TSM

أشاد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتأهيل المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة لاستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن، مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى القاهرة وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

الشيمي : مستمرون في تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الشركة مستمرة في تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة.

الشيمي: شبكات مياه عين الصيرة اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة

وأوضح أن شبكات مياه عين الصيرة اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الإلكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

الشيمي: الشبكات تخدم 11 منطقة

وأشار إلى أن شبكات مياه عين الصيرة تخدم مناطق «العتبة - الأزبكية - قصر النيل - البساتين - مصر القديمة - الجمالية - عابدين - الخليفة - بولاق ابو العلا - الدرب الاحمر - الموسكي - السيدة زينب - الأباجية - الشرابية»، وتغطى هذه المناطق نطاق 11 حيا وفقاً للتقسيم الجغرافي لمحافظة القاهرة وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بتلك المناطق.

جدير بالذكر أن شبكات مياه عين الصيرة من أقدم وأعرق فروع الشبكات التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ويبلغ أطوال شبكات المواسير 837 كم وتخدم ما يقرب من 46726 مشتركا ومقامة على مساحة تبلغ 35 كم مربع.