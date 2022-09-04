وصول المتهم بقتل فتاة البراجيل للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

وصل منذ قليل المتهم بقتل الطفلة «أمل» والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البراجيل» إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة محاكمته بعد أنَّ أجلت المحكمة الجلسة 24 ساعة لحضور محامي آخر للدفاع عنه.

ووصلت أسرة «أمل» طفلة البراجيل إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمة المتهم مرتكب الواقعة، وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته في القضية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما اقترنت الجريمة بجناية أخرى وهي الشروع في الاعتداء على المجني عليها وحيازة سلاح أبيض «سكين».

بلاغ بالواقعة

وكانت بداية تلك الواقعة التي شهدتها منطقة البراجيل التابعة لمنطقة أوسيم بالجيزة، عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد العثور على فتاة تدعى «أمل» مقتولة داخل منزلها، وبالانتقال والفحص تبين أنَّ الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة ووجود جرح ذبحي في منطقة الرقبة، وبتكثيف تحريات الشرطة تمّ التوصل إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة ابن عمة الضحية.

المتهم يعترف بجريمته

وعقب مناقشة المتهم وتضييق الخناق عليه بالأدلة بعد ما كشف «هارد الكاميرات» الخاص بالمنزل أنَّه من أقدم على ارتكاب الجريمة، فاعترف بجريمته، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما مثّل المتهم جريمته أمام جهات التحقيق داخل مسرح الجريمة، كما أنَّه شرح لجهات التحقيق كيفية تنفيذه لجريمته وقتل ابنة خاله.